Balkan U18 Atletizm Şampiyonası Sivas'ta Başlıyor

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası yarın Sivas'ta başlıyor. Şampiyonada 15 ülkeden 310 atlet yarışacak.

20'nci Balkan U18 Atletizm Şampiyonası yarın Sivas'ta başlıyor

VIDEO YOK

Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası yarın Sivas'ta başlıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Balkan 18 yaş altı Atletizm Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı. Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF) üyesi 15 ülkeden 310 atletin katılacağı şampiyona yarın Sivas Atletizm Pisti'nde yapılacak. Tek günlük organizasyonda 30 branşta şampiyonluklar sahibini bulacak. Yarışmalara Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Azerbaycan, Kosova, Moldova, Makedonya, Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Bosna-Hersek, Gürcistan, Karadağ, Hırvatistan, Ukrayna ve Slovenya katılacak. Şampiyona öncesi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve il protokolü basın toplantısı düzenledi. Sivas Valiliği Dr. Hasan Canpolat Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Şimşek önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "İlimiz daha öncesinde birçok branşta uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmış olup, bugün ise Atletizm branşında Balkan Şampiyonası düzenleyecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası, ulusal spor organizasyonları açısından ülkemizde önemli bir marka haline gelen ilimizi uluslararası organizasyonlar bakımından da güçlü bir aday haline getirmektedir. Şampiyonada yarışacak tüm sporcularımıza şimdiden başarı diliyor, sportmence bir yarış gerçekleşmesini temenni ediyorum" dedi.

Toplantıya katılan atlet sporcular ise, şampiyonada derece alıp madalya kazanmak istediklerini söyledi. (DHA)