Haberler

Milli judocu Mehmet Ali Ravi, başarısını antrenörlük kariyerinde de sürdürüyor

Milli judocu Mehmet Ali Ravi, başarısını antrenörlük kariyerinde de sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli judocu Mehmet Ali Ravi, Balkan şampiyonluğu ve Türkiye derecelerinin ardından Şanlıurfa'da antrenörlük yaparak genç sporcuları Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlıyor.

Sporculuk kariyerinde Balkan şampiyonluğu yaşayarak ay yıldızlı bayrağı uluslararası arenada dalgalandıran milli judocu Mehmet Ali Ravi, memleketi Şanlıurfa'da geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor.

Judoya 13 yıl önce başlayan 25 yaşındaki Ravi, kariyerinde Balkan şampiyonluğunun yanı sıra 3 Türkiye şampiyonluğu yaşadı, ayrıca sporculuk döneminde 4 Türkiye ikinciliği ve 2 ulusal şampiyona üçüncülüğü elde etti.

Dört yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde antrenörlüğe başlayan Ravi, kısa sürede önemli dereceler kazanan sporcular yetiştirdi. Ravi'nin öğrencileri arasında Balkan üçüncülüğü elde eden bir sporcu ile Türkiye şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğü dereceleri kazanan çok sayıda genç judocu bulunuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Judo Salonu'nda yaklaşık 110 sporcuyla çalışmalarını sürdüren Ravi, disiplinli antrenman programlarıyla gençleri Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlıyor.

"Emeğin karşılığını almak bizi mutlu ediyor

Milli antrenör Ravi, AA muhabirine, sporculuk kariyerinde elde ettiği başarıların kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.

Balkan Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmanın unutulmaz bir duygu olduğunu ifade eden Ravi, şimdi aynı başarıları öğrencileriyle yaşamak istediğini belirtti.

Antrenörlük görevinde de önemli sonuçlar aldıklarını anlatan Ravi, şöyle konuştu:

"Dört yıldır antrenörlük yapıyorum ve her yıl Türkiye dereceleri elde ediyoruz. Verdiğimiz emeğin karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Sporcularımızın daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

Judonun yalnızca bir spor olmadığını dile getiren Ravi, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve disiplinli bireyler yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Öğrencilerinin hedefi şampiyonluk

Türkiye şampiyonu sporculardan Yusuf Beşaltı da antrenörünün desteğiyle önemli başarılar elde ettiğini belirterek, hedefinin milli formayla uluslararası şampiyonalarda derece kazanmak olduğunu söyledi.

Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan sporculardan Mustafa Zamir ise Balkan Şampiyonası'nda istediği sonucu alamadığını ancak yeni organizasyonlarda ay yıldızlı bayrağı zirveye taşımayı hedeflediğini ifade etti.

Judoya 4 yıl önce başlayan Mesut Turalı da antrenörü Ravi sayesinde Türkiye ikincisi olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası şampiyonluklar hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı

5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı

Piyasaları sarsacak haber doğrulandı! Zamanlama dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi

ABD'nin Ahmedinejad planı deşifre oldu! Meğer öldürmek istemiyorlarmış
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
İstanbullulara Meteoroloji'den '3 saat' uyarısı

İstanbul için "3 saatlik" ikaz! Bu iki bölgede yaşayanlar aman dikkat
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi