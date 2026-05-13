Balkan şampiyonu kürekçiler Efe ve Hasan, Avrupa'da da zafer için omuz omuza çalışıyor

Genç kariyerlerine Balkan şampiyonlukları sığdıran milli sporcular Efe Kara ve Hasan Ali Çiçek, birlikte yaptıkları antrenmanlarla altın madalya hedefledikleri Almanya'daki 19 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Ortaokul yıllarında Adana İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yetenek taramasında keşfedilen 18 yaşındaki Hasan ve 17 yaşındaki Efe, kürek sporunda kendilerini geliştirdi.

Hasan ve Efe, katıldıkları bölgesel ve ulusal yarışmalarda aldıkları dereceler sayesinde U19 Gençler Milli Takımı'na seçildi.

Kürekte gelecek vaat eden sporculardan Efe, yıldızlarda 2, gençlerde 1 Balkan şampiyonluğu, 3 Türkiye birinciliği ve dünya yedinciliği elde etti. Hasan da yıldızlar ve gençlerde birer Balkan şampiyonluğu, Türkiye birinciliği ve dünya yedinciliğine ulaştı.

Seyhan Baraj Gölü'nde 27-29 Mart'ta düzenlenen Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda iki tek kategorisinde ikinci olan sporcular, Almanya Brandenburg'da 23-24 Mayıs'ta yapılacak 19 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na yoğunlaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TOHM Kano-Kürek Tesisleri'nde antrenör Nadir Şahin eşliğinde çalışan Efe ve Hasan, şampiyonadan altın madalyayla dönmek için kürek çekiyor.

"Birlikte daha çok ilerleyebiliyoruz"

Millilerden Efe Kara, AA muhabirine, kürek sporunu çok sevdiğini söyledi.

Antrenmanlarda Hasan ile uyum sağladıklarını ifade eden Efe, "Onunla çalışmak çok güzel duygu. İki tek kategorisinde tartışmalar ve küslükler oluyor ama sudan çıkınca her şeyi tolere ediyoruz. Hemen unutuluyor ve suda kalıyor. Bu yüzden birlikte daha çok ilerleyebiliyoruz." dedi.

Efe, Türk bayrağını her kulvarda dalgalandırmak istediklerini vurgulayarak, "Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa yarışacağım için çok heyecanlıyım. Türkiye'yi ve milli takımımızı gururlandırmak istiyorum. Sonraki hedefim, bu yıl içerisinde dünya şampiyonasında madalya almak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak başaracağız." diye konuştu.

Hasan Ali Çiçek de hobi olarak başladığı sporda birçok başarı elde ettiğini belirterek, "Zor bir spor ama madalya aldığımız zaman bu zorlukları unutuyoruz. Antrenmanlara yoğun şekilde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Çok çalışkan ve azimli çocuklar"

Antrenör Nadir Şahin de geleceğin başarılı kürekçilerini yetiştirdiklerini anlattı.

Sporcularıyla gurur duyduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"İkisi çok çalışkan ve azimli çocuklar. Bir araya geldiklerinde güçleriyle iyi performans ortaya koyuyorlar. Şu an birinci önceliğimiz, bu ayın sonunda katılacağımız Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alıp ülkemizi temsil etmek. Bu sporcular bugün için değil gelecekteki olimpiyatlar için hazırlanan sporcular. İnşallah bu azim ve istekle devam ettikleri sürece ilerleyen süreçte de çok başarılı olacaklarını düşünüyorum."