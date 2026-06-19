Balkan Atletizm Şampiyonası yarın Yunanistan'da başlayacak

Balkan Atletizm Şampiyonası, yarın Yunanistan'ın Volos kentinde başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 21 Haziran Pazar günü sona erecek organizasyonda 53 milli atlet; sprint, orta ve uzun mesafe koşuları, engel, bayrak yarışları ile atlama ve atma branşlarında madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Kadınlar: Büşra Akay, Simay Özçiftçi, Sıla Koloğlu, Elif Polat, Tuğba Toptaş, Edibe Yağız, Elif Ilgaz, Gülşah Cebeci, Tuğba Güvenç Yenigün, Sümeyye Erol, Kadriye Dilek Durmuş, Sedef Çevik, Yasemin Zehra Börekçi, Buse Savaşkan, Berra Aygün, Özlem Becerek, Esra Türkmen, Eda Tuğsuz, Hira Öztoprak, Emel Dereli, Beyzanur Seylan, Bahar Öztürk.

Erkekler: Kayhan Özer, Ertan Özkan, Kubilay Ençü, Deniz Kaan Kartal, İhsan Selçuk, Ömer Faruk Bozdağ, Salih Teksöz, Emin Berke Murathan, Mert Selek, Mikdat Sevler, İsmail Nezir, Abdullah Tuğluk, Cuma Özcan, Can Özüpek, Mesut Bülbül, Hüseyin Ocak, Alperen Acet, Yasir Kuduban, Erdem Tilki, Ömer Şahin, Enes Çankaya, Halil Yılmazer, Özkan Baltacı, Ali Peker, Muhammed Hanifi Zengin, Hüseyin Özdemir, Batuhan Özdemir, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, İlyas Çanakçı, Yağız Canlı