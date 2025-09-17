Balıkesirspor Ziraat Türkiye Kupası'ndan Elendi
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur'da Balıkesirspor, Yeşil Yalova FK'ya 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Maçta Balıkesirspor'un 11'inci dakikada Bora'nın golüyle öne geçmesine rağmen, Yalova FK, 26'ncı dakikada Murat ve 64'üncü dakikada İzzet'in golleriyle maçı kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor