Balıkesirspor Ziraat Türkiye Kupası'ndan Elendi

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur'da Balıkesirspor, Yeşil Yalova FK'ya 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Maçta Balıkesirspor'un 11'inci dakikada Bora'nın golüyle öne geçmesine rağmen, Yalova FK, 26'ncı dakikada Murat ve 64'üncü dakikada İzzet'in golleriyle maçı kazandı.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur karşılaşmasında evinde Yeşil Yalova FK ile karşı karşıya gelen Balıkesirspor müsabakayı 2-1 kaybederek turnuvadan elendi. Balıkesirspor 11'inci dakikada Bora'nın golüyle öne geçerken, Yalova temsilcisi 26'ncı dakikada Murat'ın golüyle tabelayı eşitledi. Maçın ilk devresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Yalova FK, 64'üncü dakikada İzzet'le üstünlük sayısını buldu: 1-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kupada gülen taraf Yeşil Yalova FK oldu.

