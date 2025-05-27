Balıkesirspor Yönetiminden Destek Mesajı

3'üncü Lig'de Play-Off finalinde Muşspor'a 2-0 mağlup olarak 2'nci Lig'e dönme hedefini ıskalayan Balıkesirspor'da yönetim sezon boyunca takıma verilen destek için teşekkür mesajı yayınladı. "Şampiyonluk hayalimizi gerçekleştiremesek de bu uzun ve zorlu yolculukta yanımızda olan, her adımımızı yürekten destekleyen sizlere minnettarız" diyen kırmızı-beyazlılar, "Zaferler kadar yenilgilerin de birer öğreti olduğunu biliyoruz; ancak sizin inancınız, desteğiniz ve özveriniz bize asla pes etmemeyi öğretti" dedi.

Balıkesirspor yönetiminin mesajında, "Son 10 sezondur ilk kez bir üst lige çıkmaya bu kadar yakın olmuş olmamıza rağmen, bunu başaramamanın üzüntüsünü siz büyük Balıkesirspor ailemiz ile birlikte yürekten yaşıyoruz. Bugün hedefe ulaşamasak da bu mücadele, yarınlara dair umudumuzu büyüttüğünü; yaşananlardan çıkarılan sonuçlardan hakkımıza düşeni aldığımızı ve ona göre hareket alanı oluşturduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu deneyimi bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.