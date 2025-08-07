Balıkesirspor, Yiğit Bayındır ile 1 Yıllık Kiralık Sözleşme İmzaladı

Balıkesirspor, Yiğit Bayındır ile 1 Yıllık Kiralık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, geçen sezon Aliağa FK'da forma giyen orta saha oyuncusu Yiğit Bayındır ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Yiğit Bayırdır ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Aliağa FK'da forma giyen orta saha oyuncusu Yiğit Bayındır ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Balıkesirspor'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Aliağa FK forması giyen orta saha oyuncusu Yiğit Bayındır ile 1 yıllığına kiralık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Yiğit ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü

Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması

Türkiye ile Suriye arasında tarihi anlaşma! Miktarı öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.