Balıkesirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

SON 2 yılda 2 kez küme düşerek TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Balıkesirspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Transfer yasağı süren ekipte teknik direktörlük görevine getirilen Recep Çetin yönetimindeki ilk çalışmaya genç ağırlıklı kadro katıldı. Tesislerdeki antrenmanı Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz, asbaşkanlar Kemal Aydın, Ahmet Erkarapınarlı ve Işıl Kurtşan ile Altyapı Sorumlusu Cihan Küçükoğlu da takip etti.