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Balıkesirspor, yeni evindeki ilk maçında Gaziemir Spor'u 3-1 mağlup etti

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, tadilatı tamamlanan Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki ilk maçında Gaziemir Spor'u 3-1 mağlup etti. Emre Gemici'nin 8 ve 40'ıncı dakikalardaki golleriyle öne geçen Balıkesirspor, iç sahada 5'te 5 yapıp 20 puanla play-off hattındaki yerini korudu.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor tadilat ve saha zemini çalışmaları tamamlanan evi Balıkesir Atatürk Stadı'na bu sezon kavuştuğu ilk maçta Gaziemir Spor'u 3-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip evinde taraftarı önünde 8 ve 40'ıncı dakikalarda golcüsü Emre Gemici ile 45+2'de Göktuğ'un golleriyle 3 puana uzandı. Konuk ekibin tek golü 90+4'üncü dakikada Mustafa Çalışkan'dan geldi. Daha önce ev Aliağa ve Soma'da ev sahibi olduğu maçları kazanan Bal-Kes bu skorla iç sahada 5'te 5 yapıp 20 puanla play-off hattındaki yerini korudu. Gaziemir Spor, 10 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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