Bornova 1877: 1-1

TFF 3'ünci Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off barajındaki Balıkesirspor ilk yarının son haftasına evinde düşme hattındaki Bornova 1877 ile 1-1 berabere kaldı. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ilk yarı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıda ev sahibinin 49'uncu dakikada Artun'la penaltıdan bulduğu gole konuk ekip 66'ncı dakikada Murat'la karşılık verdi. Üst üste 2 galibiyetin ardından iç sahada İzmir ekibine takılan Bal-Kes bu sonuçla devreyi 28 puanla tamamladı. Son 9 maçını kaybettikten sonra deplasmanda güçlü rakibinden puan alan Borbova 1877 ise 8 puana ulaşıp düşme potasında kaldı.

