Balıkesirspor'un Yeni Transferi: Mehmet Bağcı

Balıkesirspor'un Yeni Transferi: Mehmet Bağcı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup takımı Balıkesirspor, stoper Mehmet Bağcı ile sözleşme imzalayarak takımını güçlendirdi. 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine Almanya'da başlamıştı ve Türkiye'de de farklı kulüplerde görev aldı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, stopere takviye gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar son olarak 2'nci Lig ekiplerinden Karaman FK forması giyen 24 yaşındaki stoper Mehmet Bağcı ile sözleşme imzaladı. Kariyerine Almanya Bölgesel Ligi takımı Homburg'da başlayan Mehmet, yine bu ülkede Aalen'de forma giydi. Ardından ilk olarak Türkiye'de Batman Petrolspor'da top koşturan oyuncu, Serik Belediyespor'da da oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MasterChef yarışmacısı Azize Polat'ın son hali görenleri şaşırttı

MasterChef yarışmacısının son hali görenleri şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu

Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.