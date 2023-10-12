Balıkesirspor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Demirtaş takımla ilk antrenmana çıktı

Balıkesirspor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Demirtaş, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Ligde çıktığı 5 maçtan sadece birinde galibiyet alan Balıkesirspor, yeni hocasıyla evinde çıkacağı ilk maçta galibiyeti hedefliyor.

Balıkesirspor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Demirtaş, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 6. haftasında pazar günü saat 19.00'da Kestelspor'u ağırlayacak olan Balıkesirspor'da yeni Teknik Direktör Mehmet Demirtaş, takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Ligde çıktığı 5 maçtan sadece birinde galibiyet alabilen kırmızı-beyazlı ekip yeni hocasıyla evinde çıkacağı ilk maçta galibiyeti hedefliyor. Demirtaş, Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanda takımın durumunu değerlendirerek, karşılaşmaya takımı en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyor. - BALIKESİR