Balıkesirspor, tecrübeli stoper Şahin Şafakoğlu ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor, Düzcespor'da oynayan tecrübeli stoper Şahin Şafakoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl Düzcespor'da forma giyen tecrübeli stoper Şahin Şafakoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer haberini resmi internet sitesinden açıklayan Balıkesirspor, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon 2. Lig ekiplerinden Düzcespor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli stoper Şahin Şafakoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Şahin'e ve kulübümüze hayırlı olsun" açıklaması yayınladı. - BALIKESİR