Balıkesirspor, Play-Off Potasına Girdi

Balıkesirspor, Play-Off Potasına Girdi
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kötü bir başlangıç yapan Balıkesirspor, son 7 maçta elde ettiği 6 galibiyet ve 1 beraberlikle Play-Off potasına girmeyi başardı. Ekip, Uşakspor'u 3-1 yenerek 21 puana ulaştı. Kulübün 7 as oyuncusuna gönderilen cezalar, altyapıdan genç futbolcularla telafi edildi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona ilk 4 haftada galibiyet alamayarak başladıktan sonra teknik direktör Cem Kavçak yönetiminde çıkışa geçen Balıkesirspor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle adını Play-Off hattına yazdırdı. Grupta üst üste üçüncü galibiyetini evinde Uşakspor'u 3-1 yenerek alan Bal-Kes puanını 21 yaparak bu sezon ilk kez Play-Off potasına girmeyi başardı. Grupta dördüncü sıraya tırmanan kırmızı-beyazlıları futbolda bahis soruşturması kapsamında 7 as oyuncusunun liglerdeki birçok futbolcuyla birlikte PFDK'dan 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları alması da durdurmadı. Balıkesirspor, as oyuncularının cezaları sonrasında altyapısından 9 genç futbolcuyu A takım kadrosuna almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
