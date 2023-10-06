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Balıkesirspor, Muş 1984 Muşspor'a konuk olacak

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TFF 3. Lig 5. hafta karşılaşmasında Muş 1984 Muşspor'a konuk olacak olan Balıkesirspor, bu maçın çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta evinde 23 Elazığ FK ile 0-0 berabere kalan Balıkesirspor, bu hafta Muş 1984'e konuk olacak. Muş Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde çalışmalarını gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Karşılaşma 8 Ekim Pazar günü saat 14: 30'da oynanacak ve hakem Kemal Öğen yönetecek.

TFF 3. Lig 5. hafta karşılaşmasında Muş 1984 Muşspor'a konuk olacak olan Balıkesirspor, bu maçın çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta evinde 23 Elazığ FK ile 0-0 berabere kalan Balıkesirspor, bu hafta Muş 1984'e konuk olacak. Muş Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde çalışmalarını gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Karşılaşma 8 Ekim Pazar günü saat 14: 30'da oynanacak ve hakem Kemal Öğen yönetecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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