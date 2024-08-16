Balıkesirspor, Keçiörengücü'nden Özer Özdemir'i transfer etti

Balıkesirspor, Keçiörengücü'nden orta saha oyuncusu Özer Özdemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesir ekibi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü forması giyen 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Özer Özdemir ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Balıkesirspor resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü forması giyen 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Özer Özdemir ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşma Süper Lig tecrübesi de olan Özer'e ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.

Balıkesirspor yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Levent Eriş eşliğinde Kocaeli Kartepe'de devam ediyor. Balıkesirspor, günün ilk antrenmanını saat 18'de gerçekleştirdi. Çalışmaya yeni transfer Özer Özdemir'de katıldı. Kocaeli kampı 25 Ağustos pazar günü sona erecek. - BALIKESİR