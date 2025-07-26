Balıkesirspor, Karaman FK'dan Stoper Mehmet Bağcı'yı Transfer Etti

Balıkesirspor, Karaman FK'dan Stoper Mehmet Bağcı'yı Transfer Etti
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Nesine 3. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam eden Balıkesirspor, Karaman FK'dan stoper Mehmet Bağcı'yı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Takım, kamp öncesi antrenmanlarına devam ediyor.

Nesine 3. Lig 2025-2026 Sezonu hazırlıklarını sürdüren 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un transfer hamleleri de devam ediyor. Balıkesirspor son olarak Nesine 2. Lig ekiplerinden Karaman FK forması giyen stoper Mehmet Bağcı'yı kadrosuna dahil etti.

Balıkesirspor, stoper mevkiine takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, bu pozisyon için tercihini geçtiğimiz sezon Nesine 2. Lig ekiplerinden Karaman FK'da oynayan stoper Mehmet Bağcı'da karar kıldı

Kamp öncesi antrenmanlarına Balıkesirspor Tesisleri'nde devam eden Balıkesirspor güç toplamaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Cem Kavçak yönetimindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, Balıkesirsporlu yöneticiler de kadro mühendisliğinin ihtiyaç duyduğu transfer çalışmalarında devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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