Balıkesirspor, İsmail Ertekin ile Yollarını Ayırdı

2025-2026 Sezonu'nda da TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Balıkesirspor'da teknik direktör İsmail Ertekin ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız ve sözleşmesi sona eren İsmail Ertekin hocamıza teşekkür ettik. Takımımızın bir parçası olarak, büyük özveri ve profesyonellikle çalışan değerli hocamız İsmail Ertekin ve teknik heyetimizle karşılıklı anlaşarak yeni sezonda birlikte olmama kararını almış bulunuyoruz. Kendisine ve teknik heyetine kulübümüze verdiği emek ve hizmetler için minnet ve şükranlarımızı sunar, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." - BALIKESİR