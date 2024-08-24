Balıkesirspor, hazırlık maçında Efeler 09'u 5-3 yendi

Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor ve Efeler 09 SK hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Balıkesirspor mücadeleyi 5-3 kazandı. Efeler 09 müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlarken, Bal-Kes ikinci yarıda 5 gol birden attı. Balıkesirspor'un gollerini Bertuğ Bayar (2), Sedat Yiğit Kurnaz (2) ve Doğanay Avcı kaydetti. Balıkesirspor'da 21 farklı oyuncu, karşılaşmada forma şansı buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor