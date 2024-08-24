Balıkesirspor, hazırlık maçında Efeler 09'u 5-3 yendi
Balıkesirspor ve Efeler 09 SK arasında oynanan hazırlık maçında Balıkesirspor, rakibini 5-3 mağlup etti. Balıkesirspor'un gollerini Bertuğ Bayar (2), Sedat Yiğit Kurnaz (2) ve Doğanay Avcı attı.
Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor ve Efeler 09 SK hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Balıkesirspor mücadeleyi 5-3 kazandı. Efeler 09 müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlarken, Bal-Kes ikinci yarıda 5 gol birden attı. Balıkesirspor'un gollerini Bertuğ Bayar (2), Sedat Yiğit Kurnaz (2) ve Doğanay Avcı kaydetti. Balıkesirspor'da 21 farklı oyuncu, karşılaşmada forma şansı buldu.