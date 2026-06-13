Haberler

Emre Gemici, Balıkesirspor'da

Emre Gemici, Balıkesirspor'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Balıkesirspor, geçen sezon 52 Orduspor ile şampiyonluk yaşayan golcü Emre Gemici'yi transfer etti. Gemici, 36 maçta 24 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

TFF 3. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Balıkesirspor, transferde ses getiren bir hamleye imza attı. Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon 52 Orduspor ile şampiyonluk yaşayan golcü futbolcu Emre Gemici'yi kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor, forvet hattını ligin en etkili isimlerinden biriyle güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon 52 Orduspor FK formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Emre Gemici, kırmızı-beyazlı kulüple anlaşmaya vardı.

Geride kalan sezonda 36 maçta görev alan tecrübeli golcü, rakip fileleri 24 kez havalandırırken 6 da asist yaptı. 52 Orduspor FK şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Gemici, gösterdiği performansla 3. Lig'in en dikkat çeken forvetleri arasında yer aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
Yıldız futbolcuya cinsel saldırı engeli! Ülkeye alınmadı

Tecavüz suçlamaları nedeniyle Dünya Kupası'ndan oldu

Messi'den alkış alan hareket! Tekerlekli sandalyedeki gazeteciyi geri çevirmedi

Kalabalığın arasında görünce dayanamadı! Yaptığına beğeni yağıyor
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Yemen'in 'Örümcek Adam'ı volkan kraterinde can verdi

Ülkede "Örümcek Adam" diye tanınıyordu: Korkunç şekilde can verdi