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Balıkesirspor, Ferit Özler'i renklerine bağladı

Balıkesirspor, Ferit Özler'i renklerine bağladı
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Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Çorluspor 1947 ile play-off şampiyonluğu yaşayan 24 yaşındaki sol bek Ferit Özler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Çorluspor 1947 ile play-off şampiyonluğu yaşayan 24 yaşındaki sol bek Ferit Özler'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Balıkesirspor yönetimi, imza sonrası yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Ferit Özler ile yapılan anlaşmanın oyuncumuza sakatlıksız ve başarılarla dolu bir sezon getirmesini diliyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olsun, transferimiz camiamıza hayırlı olsun." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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