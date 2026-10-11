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Balıkesirspor evinde 1922 Akşehirspor'u 3-1 yenerek yenilgi serisini bitirdi

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Balıkesirspor evinde 1922 Akşehirspor'u 3-1 yenerek yenilgi serisini bitirdi
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Balıkesirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 1922 Akşehirspor'u 3-1 mağlup ederek son iki maçlık yenilgi serisini bitirdi. Bu sonuçla puanını 12'ye çıkaran Balıkesirspor üst sıralar için umutlandı; 1922 Akşehirspor ise 3 puanda kalarak düşme hattında yer aldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kaybeden Balıkesirspor, evinde 1922 Akşehirspor'u 3-1 yenerek kötü gidişata son verdi. Balıkesirspor müsabakanın 39'uncu dakikasında Ali Sinan Gayla'nın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Akşehirspor 45'inci dakikada Osman Gümüş'ün golüyle beraberliği yakaladı ve devre 1-1 sona erdi. Balıkesirspor Emre Gemici'nin 61'inci dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 87'nci dakikada Erdal Kaya ile 3-1'i buldu ve galibiyeti perçinledi. Bu sonucun ardından Balıkesirspor puanını 12 yaptı, üst sıralar için umutlandı. 1922 Akşehirspor ise 3 puanda kalıp düşme hattında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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