Balıkesirspor, Erdal Kaya'yı transfer etti

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, son olarak Bursa Yıldırımspor formasını giyen kanat oyuncusu Erdal Kaya'yı renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılar, Erdal Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbola Kozanspor'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu, İnegölspor ve 1923 Mustafakemalpaşaspor formalarını da terletti. Erdal, geçen sezon Bursa Yıldırımspor'da 17 resmi maça çıkıp 4 kez fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı