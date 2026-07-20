Haberler

Balıkesirspor, Erdal Kaya'yı transfer etti

Balıkesirspor, Erdal Kaya'yı transfer etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 2. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, geçen sezon Bursa Yıldırımspor'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Erdal Kaya'yı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, son olarak Bursa Yıldırımspor formasını giyen kanat oyuncusu Erdal Kaya'yı renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılar, Erdal Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbola Kozanspor'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu, İnegölspor ve 1923 Mustafakemalpaşaspor formalarını da terletti. Erdal, geçen sezon Bursa Yıldırımspor'da 17 resmi maça çıkıp 4 kez fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası

Meselenin iç yüzü: Tayt kavgası değil taht kavgası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı: Türkiye'den 3 isim

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor

Dünya, Arjantin'in çirkefliğini konuşuyor
Oğuzhan Uğur'un ifadesi başladı: Aylık gelirini açıkladı... Bakın ne kadar kazanıyormuş

Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı: Bakın ne kadar kazanıyormuş
Merkez Bankası anketi yayımlandı! Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Piyasaların gözü bu anketteydi! Dolar ve enflasyon tahminleri değişti
Kupayı kaybeden Arjantinliler polise savaş açtı

Öfkeli holiganlar polise savaş açtı! Çok sayıda gözaltı ve yaralı var
Dem Parti İmralı Heyeti, Öcalan'la görüşmek üzere yola çıktı

AK Parti ve MHP görüşmesi sonrası İmralı Heyeti'nden yeni hamle
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu