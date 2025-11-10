Haberler

Balıkesirspor Deplasmanda Altay'ı Geçerek İlk 5 İddiasını Sürdürdü

Balıkesirspor Deplasmanda Altay'ı Geçerek İlk 5 İddiasını Sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Balıkesirspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürdü ve 6. sıraya yükseldi. Takım, son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle toplam 16 puan kazandı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup eden Balıkesirspor, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürerek ilk 5 iddiasını korudu. Sezonun ilk 4 haftasında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 2 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 16 puanı hanesine yazdırdı. Bal-Kes son 6 maçta 14 gol atıp, 2 gol yedi.

Ligde 4'üncü haftada 2 puanla 12'nci sırada yer alan Balıkesir temsilcisi, 10'uncu hafta sonunda Altay galibiyetiyle 18 puana ulaşarak 6'ncı basamağa yükseldi. Play-Off potasıyla puan farkını 1'e düşüren Balıkesirspor, bu hafta evinde 1 puan ve 1 basamak üstündeki Uşakspor'u dize getirmesi halinde adını ilk 5'e yazdıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.