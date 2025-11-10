Balıkesirspor Deplasmanda Altay'ı Geçerek İlk 5 İddiasını Sürdürdü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup eden Balıkesirspor, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürerek ilk 5 iddiasını korudu. Sezonun ilk 4 haftasında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 2 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 16 puanı hanesine yazdırdı. Bal-Kes son 6 maçta 14 gol atıp, 2 gol yedi.

Ligde 4'üncü haftada 2 puanla 12'nci sırada yer alan Balıkesir temsilcisi, 10'uncu hafta sonunda Altay galibiyetiyle 18 puana ulaşarak 6'ncı basamağa yükseldi. Play-Off potasıyla puan farkını 1'e düşüren Balıkesirspor, bu hafta evinde 1 puan ve 1 basamak üstündeki Uşakspor'u dize getirmesi halinde adını ilk 5'e yazdıracak.