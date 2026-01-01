Haberler

Balıkesirspor'da ayrılık rüzgarı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 28 puanla 4'üncü sırada yer alan Balıkesirspor'da, santrfor Artun Akçakın, sağ kanat Hasan Gündoğdu, 10 numara Bora Yılmaz ve stoper Mehmet Bağcı'nın takımdan ayrıldığı iddia edildi. Bora'nın Kütahyaspor ile anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Balıkesirspor'da 3 önemli oyuncunun takımdan ayrıldığı iddia edildi. Kırmızı-beyazlılarda 8 gol, 2 asistle oynayan santrfor Artun Akçakın, 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen sağ kanat Hasan Gündoğdu, 2 gol atıp, 3 asist yapan 10 numara Bora Yılmaz ve stoper Mehmet Bağcı'nın kulübe veda ettiği bildirildi. Bora'nın lider Kütahyaspor'la anlaşmak üzere olduğu kaydedildi. Öte yandan orta saha oyuncusu Serhat Velioğlu'nun da ayrılmak istediği ileri sürüldü.

