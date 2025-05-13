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Balıkesirspor'dan Play-Off Öncesi Taraftar Desteği

Balıkesirspor'dan Play-Off Öncesi Taraftar Desteği
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3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off grup finalinin ilk maçında, Balıkesirspor'u desteklemek için taraftarlar antrenmanı doldurdu. Yönetim, destek veren tüm Balıkesirspor sevdalılarına teşekkür etti.

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off grup finalinin ilk maçında perşembe günü Mazıdağı Fosfatspor'a evindeki rövanş öncesi avantaj elde etmek için konuk olacak Balıkesirspor'a taraftardan moral geldi. Balıkesirspor'un Balıkesir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen son antrenmanını çok sayıda taraftar izledi. Tribünlerde meşaleler yakıp tezahürat yapan taraftarlar futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek oldu. Balıkesirspor yönetimi, "Play-Off maçları öncesi antrenmana gelerek takımımıza destek olan tüm Balıkesirspor sevdalılarına teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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