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Balıkesirspor'dan Öğrencilere Unutulmaz Ziyaret

Balıkesirspor'dan Öğrencilere Unutulmaz Ziyaret
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Balıkesirspor'un antrenörleri ve futbolcuları, Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek gençlere spor deneyimlerini aktardı ve unutulmaz bir gün yaşattı.

Balıkesir spor'da antrenörler Oğuzcan Koral ve Bahri Bentürk, futbolcular Güvenç Usta, Emir Dede, Kağan Kayalı, Sedat Yiğit Kurnaz ve Asım Hamzaçebi, Balıkesir spor, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlik, coşkulu bir öğrenci grubunun futbolcuları sıcak bir şekilde karşılamasıyla başladı. Öğrenciler, futbolcularla birlikte fotoğraflar çektirip imza almak için sıraya girdi.

Ziyaret sırasında yardımcı antrenörler ve oyuncular, öğrencilerle samimi bir etkileşimde bulundu. Soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen etkinlikte, futbolcular, çocukların merak ettiği konuları yanıtlayarak onlara spor hayatındaki deneyimlerini aktardı. Öğrencilerin enerjisi ve heyecanı, etkinliğin atmosferini daha da hareketlendirdi.

Balıkesirspor yönetimi, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine misafirperverlikleri için teşekkür eder, başarılı bir eğitim yılı dileriz" ifadelerini kullandı. Yönetim, bu tür etkinliklerin çocuklar için önemli olduğunu ve sporun genç nesiller üzerindeki olumlu etkilerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Öğrenciler, futbolcularla geçirdikleri bu özel günden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederken, gelecekteki spor hayalleri için ilham aldıklarını da söylediler. Balıkesirspor'un gerçekleştirdiği bu ziyaret, sadece futbolcular ile öğrenciler arasında bir bağ oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerin sporla ilgili motivasyonlarını artırma amacı taşıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesirspor Etkinlik Futbol Yaşam Spor

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