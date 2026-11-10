Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesirspor dahil Ege ekipleri yarın 3. Lig 2. Grup maçlarına çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ege temsilcileri yarın hafta içi mesaisinde zorlu maçlara çıkacak. Balıkesirspor, Söke 1970, Ayvalıkgücü Belediyespor, Denizli İdmanyurdu ve Gaziemir SK rakipleriyle karşılaşacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Ege temsilcileri yarın hafta içi mesaisinde zorlu sınavlara çıkacak. Zirvenin 2 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan 20 puanlı Balıkesirspor, saat 13.00'te alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren 8 puanlı Kepez Spor'un konuğu olacak. Ligde 8 haftadır galip gelemeyen 8 puanlı Söke 1970, 15.00'te düşme hattındaki 7 puanlı Alanya 1221'i ağırlayacak.

Alanya deplasmanından eli boş dönünce 4'üncü sıradan 8'inci basamağa gerileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, aynı saatte evinde, 6 haftadır kazanamayan ve averajla düşme hattının üstünde yer alan Uşakspor'la kozlarını paylaşacak. Son olarak lider Gemlik Sümerbey'le deplasmanda golsüz berabere kalan Denizli İdmanyurdu, 15.30'da kendisi gibi 7 puanı bulunan düşme potasındaki Bucaspor 1928'i misafir edecek. Gaziemir SK ise aynı saatte evinde 1922 Akşehir SK ile rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu15

Adı "swinger" iddialarına karışan eski eş, sessizliğini bozdu

Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

Öldü denilen Survivor Taner'in son durumu ortaya çıktı
Osimhen ve Leao sakatlanmıştı! RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi12

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz!
Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları

Binlerce asker gece sokağa indi! Ellerinde İsrail yapımı silahlar
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor

Kura çekiminde kriz! Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber13

Kötü haber geldi! Galatasaray'a çifte şok

ABD'den İsrail'e silah kararı! Dikkat çeken kararı duyurdular11

Kararını duyurdu! Bir dönemin sonu geliyor