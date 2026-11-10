Balıkesirspor dahil Ege ekipleri yarın 3. Lig 2. Grup maçlarına çıkıyor

Balıkesirspor dahil Ege ekipleri yarın 3. Lig 2. Grup maçlarına çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ege temsilcileri yarın hafta içi mesaisinde zorlu maçlara çıkacak. Balıkesirspor, Söke 1970, Ayvalıkgücü Belediyespor, Denizli İdmanyurdu ve Gaziemir SK rakipleriyle karşılaşacak.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Ege temsilcileri yarın hafta içi mesaisinde zorlu sınavlara çıkacak. Zirvenin 2 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan 20 puanlı Balıkesirspor, saat 13.00'te alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren 8 puanlı Kepez Spor'un konuğu olacak. Ligde 8 haftadır galip gelemeyen 8 puanlı Söke 1970, 15.00'te düşme hattındaki 7 puanlı Alanya 1221'i ağırlayacak.
Alanya deplasmanından eli boş dönünce 4'üncü sıradan 8'inci basamağa gerileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, aynı saatte evinde, 6 haftadır kazanamayan ve averajla düşme hattının üstünde yer alan Uşakspor'la kozlarını paylaşacak. Son olarak lider Gemlik Sümerbey'le deplasmanda golsüz berabere kalan Denizli İdmanyurdu, 15.30'da kendisi gibi 7 puanı bulunan düşme potasındaki Bucaspor 1928'i misafir edecek. Gaziemir SK ise aynı saatte evinde 1922 Akşehir SK ile rakip olacak.