Balıkesirspor'da Uysal'dan rövanş uyarısı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki play-off ilk maçında Eskişehirspor'u evinde tıklım tıklım dolu tribünler önünde 2-1 yenerek tur için avantaj yakalayan Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal rövanş öncesi takımını uyardı. Bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldığı güçlü rakibi Eskişehirspor'a salı günü rövanşta konuk olacak Bal-Kes'te Zafer Uysal, "Sahada büyük bir mücadele sergileyen tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Zorlu bir karşılaşmadan avantajlı bir skor ile ayrıldık" dedi.

Uysal, "Ancak unutmamalıyız ki, iki ayağı olan play-off mücadelesinin sadece ilk maçını geride bıraktık. Önümüzde salı günü oynayacağımız ikinci karşılaşma var ve hazırlıklarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a, tribünleri tıklım tıklım dolduran tüm taraftarlarımıza ve değerli Balıkesir halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte başaracağımıza inancım tamdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı