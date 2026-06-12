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Balıkesirspor'a tecrübeli orta saha

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3. Lig ekibi Balıkesirspor, yeni teknik direktörü Polat Çetin yönetiminde transferde hızlı adımlar atıyor. Emre Gemici ve Akın Akman'ın ardından Muhammet Raşit Şahingöz ile de anlaşma sağlandı.

3'üncü Lig'de hafta başında kongresini yaptıktan sonra teknik direktörlük görevine Polat Çetin'i getirerek transfere hızlı bir başlangıç yapan Balıkesirspor'da takviyeler sürüyor. Transferde 52 Orduspor FK'dan gol kralı apoletli Emre Gemici ve Eskişehirspor'un skorer oyuncusu Akın Akman'la anlaşan Mert Acar başkanlığındaki yeni yönetim, 12 Bingölspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Muhammet Raşit Şahingöz ile de söz kesti. Muhammet Raşit, kariyerinde daha önce Karaköprü Belediyespor, Aliağa FK ve son olarak 12 Bingölspor ile şampiyonluk yaşadı. Geçen sezon 12 Bingölspor formasıyla 30 maça çıkan futbolcu, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bal-Kes resmi imzalara Emre Gemici'yle başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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