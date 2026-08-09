Balıkesirspor'da Teknik Direktör Çetin'den Kamp Değerlendirmesi: Hedefler Büyük

3'üncü Lig'in iddialı ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktör Polat Çetin, kamp değerlendirmesi yaptı. Kırmızı-beyazlı takımın 47 yaşındaki teknik patronu, kulüpte görev aldığı için çok gururlu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Balıkesirspor gibi büyük camiaların her zaman büyük hedefleri vardır. Biz de bu hedefler doğrultusunda ve bu hedeflere ulaşabilmek için başladığımız sezon öncesi hazırlıklarımızın ilk etabını tamamladık. Oldukça verimli geçtiğini düşündüğüm bu ilk etapta ağırlık daha çok fiziksel antrenmanlardaydı" diye konuştu.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten teknik direktör Çetin, "Yoğun tempoya rağmen bizi uzun süre etkileyecek ya da oyuncularımıza sezona girerken sıkıntı yaşatabilecek boyutta sakatlık yaşanmamış olması, ben ve ekibim adına memnuniyet vericiydi. 10 Ağustos'ta Afyon'da toplanıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. İkinci etapta daha çok oyun planı ve taktik çalışmalar ağırlıkta olacak. Oynayacağımız 4 hazırlık maçı ve bu çalışmalarla oynamak istediğimiz oyunu oturtup, oyun gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Sonu güzel olacak inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı