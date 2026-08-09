Haberler

Balıkesirspor'da Teknik Direktör Çetin'den Kamp Değerlendirmesi: Hedefler Büyük

Balıkesirspor'da Teknik Direktör Çetin'den Kamp Değerlendirmesi: Hedefler Büyük
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesirspor Teknik Direktörü Polat Çetin, kampın ilk etabını verimli geçirdiklerini söyledi. Fiziksel antrenmanlara ağırlık verdiklerini, sakatlık yaşanmamasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. 10 Ağustos'ta Afyon'da toplanacaklarını, ikinci etapta taktik çalışmalara ve 4 hazırlık maçına odaklanacaklarını ifade etti. Büyük camianın hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini vurgulayarak, sezonun güzel geçeceğini umduğunu dile getirdi.

3'üncü Lig'in iddialı ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktör Polat Çetin, kamp değerlendirmesi yaptı. Kırmızı-beyazlı takımın 47 yaşındaki teknik patronu, kulüpte görev aldığı için çok gururlu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Balıkesirspor gibi büyük camiaların her zaman büyük hedefleri vardır. Biz de bu hedefler doğrultusunda ve bu hedeflere ulaşabilmek için başladığımız sezon öncesi hazırlıklarımızın ilk etabını tamamladık. Oldukça verimli geçtiğini düşündüğüm bu ilk etapta ağırlık daha çok fiziksel antrenmanlardaydı" diye konuştu.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten teknik direktör Çetin, "Yoğun tempoya rağmen bizi uzun süre etkileyecek ya da oyuncularımıza sezona girerken sıkıntı yaşatabilecek boyutta sakatlık yaşanmamış olması, ben ve ekibim adına memnuniyet vericiydi. 10 Ağustos'ta Afyon'da toplanıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. İkinci etapta daha çok oyun planı ve taktik çalışmalar ağırlıkta olacak. Oynayacağımız 4 hazırlık maçı ve bu çalışmalarla oynamak istediğimiz oyunu oturtup, oyun gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Sonu güzel olacak inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkutan kaza! Çok sayıda yaralı var
Türkiye'nin gözü yarına çevrildi! Çerçeve yasa Meclis'e geliyor

Türkiye'nin gözü yarına çevrildi! Çerçeve yasa Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

Henüz 14 yaşında! Yaptığı işle asgari ücretin 3 katını kazanıyor
Renato Veiga'dan Galatasaray sorusuna tek kelimelik cevap

Transferin gözde isminden G.Saray sorusuna tek kelimelik cevap
Talihsizliğin de bu kadarı! Golünü attı başına gelmeyen kalmadı

Talihsizliğin de bu kadarı! 30 saniye içinde başına gelmeyen kalmadı
Esenler'de baltalı dehşet anları kamerada! Yere yatırıp dövdüler

Esenler'de baltalı dehşet anları kamerada! Yere yatırıp...
Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı

Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe