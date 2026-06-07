Balıkesirspor'da yönetim seçiliyor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un olağan genel kurulu yarın yapılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Toplantı Salonu'ndaki kongre saat 20.30'da başlayacak. Kongre geçen hafta yasal çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Başkan Volkan Altınöz'ün görevi bırakmaya hazırlandığı kongreye Mert Acar'ın tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı