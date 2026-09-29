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Balıkesirspor, Cem Kavçak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

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Balıkesirspor, Cem Kavçak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı
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Balıkesirspor, 7-1'lik Eskişehirspor yenilgisi sonrası Teknik Direktör Polat Çetin'le yollarını ayırdıktan sonra eski çalıştırıcısı Cem Kavçak'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp, takımla ilk antrenmana da çıkan Kavçak'ın dönüşünü 'hoş geldin' mesajıyla duyurdu.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta 7-1'lik Eskişehirspor yenilgisi sonrası Teknik Direktör Polat Çetin'le yollarını ayıran Balıkesirspor anlaşmaya vardığı eski çalıştırıcısı Cem Kavçak'la imzayı attı.

Kırmızı-beyazlı kulüp sözleşme imzalayarak takımla ilk antrenmana da çıkan Kavçak'ın yuvaya dönüşünü, "Balıkesirspor'umuz 2025-2026 sezonunda da takımımızı çalıştıran Teknik Direktör Cem Kavçak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Cem Kavçak hocamıza camiamıza hoş geldin diyor, sonu şampiyonlukla biten bir sezon diliyoruz" mesajıyla duyurdu. Cem Kavçak geçen sezon ilk yarıda çalıştırdığı Balıkesir temsilcisinden devre arasında ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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