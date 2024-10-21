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Balıkesirspor, Çayelispor'u Yenerek Kötü Gidişe Son Verdi

Balıkesirspor, Çayelispor'u Yenerek Kötü Gidişe Son Verdi
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet alan Balıkesirspor, evinde Çayelispor'u 2-1 yenerek moral buldu. Bu galibiyet, takımı Play-Off hattına döndürdü ve Teknik Direktör Levent Eriş'e de rahat bir nefes aldırdı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet alan Balıkesirspor, kötü gidişe evinde Çayelispor'u 2-1 yenerek son verdi. Grupta 7 maçta 4'üncü galibiyetini alan Bal-Kes, 12 puana ulaşarak Play-Off hattına dönerken, liderlik yarışından da kopmadı. Kırmızı-beyazlılarda son haftalardaki kötü gidiş sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Levent Eriş de galibiyetle rahat bir nefes aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Balıkesirspor 3-sayfa Futbol Spor

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