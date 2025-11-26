Balıkesirspor Altyapısından 9 Genç Futbolcu A Takıma Katıldı

FUTBOLDA bahis soruşturması kapsamında 7 as oyuncusu liglerdeki birçok futbolcuyla birlikte PFDK'dan 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları alan 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Balıkesirspor çareyi altyapısında buldu. Bal-Kes'te teknik direktör Cem Kavçak'ın raporu doğrultusunda yönetim kurulunun onayıyla altyapıdan 9 genç futbolcu A takıma dahil edildi. Kırmızı-beyazlılarda U17 takımından Kadircan Albahan ve Arda Teçik, U19 takımından Ege Matur, Yiğit Dönmez, Hasan Hüseyin Eriş, Efe Özen, Adem Solak, Umut Yaşar ve Ege Semih Dilek'in A takımla antrenmanlara çıkacağı açıklandı. Balıkesirspor soruşturma kapsamında alt liglere 2 haftalık ara verilmeden önce 7 maçtır yenilmeyip bu süreçte 5 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor