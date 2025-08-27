Balıkesirspor, Ahmet Buğra Güven ile Sözleşmesini Feshetti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Balıkesirspor, sezon başında transfer edilen defans oyuncusu Ahmet Buğra Güven ile yollarını ayırdı. Kulüp, bu kararı teknik heyetin raporuna dayanarak aldığını açıkladı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Balıkesirspor, transfer döneminde Ergene Velimeşespor'dan sezon başında alınan Ahmet Buğra Güven'le yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulüp, tecrübeli defans oyuncusuyla yapılan sözleşmenin teknik heyetin raporu doğrultusunda feshedildiğini duyurdu.

