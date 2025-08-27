Balıkesirspor, Ahmet Buğra Güven ile Sözleşmesini Feshetti
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Balıkesirspor, sezon başında transfer edilen defans oyuncusu Ahmet Buğra Güven ile yollarını ayırdı. Kulüp, bu kararı teknik heyetin raporuna dayanarak aldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor