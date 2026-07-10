Balıkesirspor iç transferde 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Nesine 3. Lig takımlarından Balıkesirspor, 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan kaleci Yasin Yiğit Berber, kanat oyuncusu Celal Emir Dede ve Ali Sinan Gayla ile sözleşme yeniledi. Kulüpten transferlerle ilgili yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuzun başarılı file bekçisi Yasin Yiğit Berber ile yeniden sözleşme imzaladık. Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve Yasin Yiğit Berber için hayırlı olmasını diliyoruz. Başarılı kanat oyuncusu Celal Emir Dede ile yeniden sözleşme imzaladık. Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve Celal Emir Dede için hayırlı olmasını diliyoruz. Başarılı oyuncusu Ali Sinan Gayla ile yeniden sözleşme imzaladık. Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve Ali Sinan Gayla için hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamaları yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı