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Balıkesirspor 24 Ekim'deki Altay maçında Balıkesir Atatürk Stadı'na dönmeyi planlıyor

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Balıkesirspor 24 Ekim'deki Altay maçında Balıkesir Atatürk Stadı'na dönmeyi planlıyor
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Zemini hazır olmadığı için sezon başından beri Balıkesir Atatürk Stadı'ndan yararlanamayan Balıkesirspor, 24 Ekim'deki Altay maçında evine kavuşmayı planlıyor. Kırmızı-beyazlı ekip 1922 Akşehirspor'u Soma Nazım Yavuz Stadı'nda konuk edecek, 18 Ekim'de Etimesgutspor'a gidecek.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zemini hazır durumda olmayan Balıkesir Atatürk Stadı'ndan sezon başından beri yararlanamayan Balıkesirspor evine kavuşmaya hazırlanıyor. Sezon öncesi tadilattan geçen statta saha zemininde bakım çalışmaları sürerken zeminin 2 hafta sonra hazır olması bekleniyor. Bu sezon ilk iki iç saha maçına İzmir'de Aliağa Atatürk Stadı'nda çıkmak zorunda kalan Balıkesirspor bu hafta pazar günü 1922 Akşehirspor'u Soma Nazım Yavuz Stadı'nda konuk edecek. Ligde 18 Ekim'de Ankara'ya Etimesgutspor deplasmanına gidecek kırmızı-beyazlı ekibin 24 Ekim'deki Altay randevusunda evine kavuşması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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