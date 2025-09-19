Balıkesirli Sporcu Avrupa Üçüncüsü Oldu

Balıkesirli genç sporcu Yusuf Emre Akbıyık, Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Üniversiteler Arası Avrupa Şampiyonası'nda Poomsae-Ferdi kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Polonya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden taekwondocu milli sporcu Yusuf Emre Akbıyık, 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcunun bu başarısı Balıkesir'de sevinç ve gururla karşılandı.

Yusuf Emre Akbıyık, yaptığı açıklamada, "Bu sene Dünya Üniversite Olimpiyatlarında madalyayı kıl payı kaçırdım. Çok çalıştım, çok emek verdim ve madalya almak için çok inandık. Ama bu sene altın madalya nasip olmadı. Biliyorum ki her kayıp, insanı daha da büyüten bir tecrübedir. Bu maç bize hayatta belki bir daha elde edemeyeceğimiz çok kıymetli deneyimler kazandırdı. Bu süreçte yanımızda olan, emeğiyle ve inancıyla bize destek veren herkese teşekkür ederim. Başta Üniversiteler Federasyonumuza, kısa sürede tanışıp birlikte çalıştığımız Sevde hocama, bana ve takımımıza inanan takım arkadaşlarıma özellikler Furkan ve Emir'e, kıymetli hocam Barlas Sözer'e gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR