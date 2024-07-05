Üye Girişi
Haberler

Balıkesirli Pehlivan Ertuğrul Dağdeviren, Kırkpınar Altın Kemeri İçin Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirli pehlivan Ertuğrul Dağdeviren, Kırkpınar altın kemeri hasretini sona erdirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dağdeviren, 35 yıldır Balıkesir'e altın kemerin gelmediğini belirterek, bu yıl birinci olarak kemerin Balıkesir'e götürmek istediklerini söyledi.

Balıkesirli pehlivan Ertuğrul Dağdeviren, memleketinin 35 yıllık Kırkpınar altın kemeri hasretini sona erdirmek istiyor.

Ertuğrul Dağdeviren, AA muhabirine, Kırkpınar için yıl boyunca sistemli bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Baş boyundaki pehlivanların yılların tecrübeleriyle er meydanına çıktığını belirten Ertuğrul Dağdeviren, "Bu yıl daha çok kondisyona yönelik çalışma yaparak güzel bir süreç geçirdik. Kendimizden eminiz. Üzerimizde tatlı bir stres var. Balıkesir'e 35 seneden beri altın kemer gelmiyor. Halk bunun beklentisi içerisinde bizden. En son 1989 yılında Saffet Kayalı ustamız altın kemeri Balıkesir'e götürmüş. Biz de bu yıl Kırkpınar'da birinci olarak altın kemeri Balıkesir'e götürmek istiyoruz." diye konuştu.

"Kültür mirasçılarıyız"

Ertuğrul Dağdeviren, başpehlivanlıkta 6. yılı olduğunu anımsattı.

Türkiye'de düzenlenen diğer yağlı güreş organizasyonlarında yaklaşık 15 kez birincilik elde ederek kupa ve kemerler kazandığını anlatan Ertuğrul Dağdeviren, "Tabii buranın altın kemeri ve birinciliği bambaşka, asırlardan beri süregelen tarihi mirası yaşatıyoruz. Bizim yaptığımız iş öncelikle bir spor dalı değil örf, adet, anane... Kültür mirasçılarıyız her birimiz. Buranın kemerini almak, Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanlığı ünvanını almak çok gurur verici. Balıkesir için 35 sene reklam arası gibi bir şey olmuş ama inşallah bu kemeri kuşanmak bize nasip olur." ifadelerini kullandı.

Kurtdereli Mehmet, Sındırgılı Şerif, Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı, Bandırmalı Sabri Acar, Bandırmalı Kara Ali Acar, Bandırmalı Hasan Acar, Magirus İbrahim Gümüş ve Saffet Kayalı'nın efsane Balıkesirli pehlivanlardan olduğunu ifade eden Ertuğrul Dağdeviren, ustalarının izinden gidip bu yıl altın kemerin sahibi olmak istediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

Balıkesir Kemer Spor Güncel Haberler

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Son sözleri 'Babamı vurmayın' olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Bakmadan Geçme

Canlı Dolar Kuru 5 Temmuz: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! Okullar ne zaman açılacak? MEB 1. sınıflar için uyum eğitimi ne zaman? 5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title