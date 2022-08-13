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Balıkesir spor haberleri... Balıkesirspor'da Andaç sözleşme yeniledi

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Balıkesir spor haberleri... Balıkesirspor'da Andaç sözleşme yeniledi

Balıkesir spor haberi | TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Balıkesirspor, iç transferde Andaç Güleryüz ile yeniden anlaşma sağladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Balıkesirspor, iç transferde Andaç Güleryüz ile yeniden anlaşma sağladı. Orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde sonuca varıldı ve oyuncu yeni sezon öncesi Balıkesirspor'da kaldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "İç transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesirspor'umuz, Başkan Yardımcımız ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz ile As Başkanımız ve Tesisleşme Sorumlumuz Özkan Sezer'in katılımıyla düzenlenen törende Andaç Güleryüz ile yeni sözleşme imzaladı. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz Andaç Güleryüz'e kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Andaç Güleryüz Balıkesirspor Spor Haberler

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