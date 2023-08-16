Balıkesir Gömeç Belediyesi'nden çocuklara yaz aylarında yüzme eğitimi

Balıkesir'in Gömeç Belediyesi tarafından açılan kursta çocuklara yaz aylarında yüzme eğitimi veriliyor.

Yaz tatilinde çocukları sporla buluşturmak isteyen Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın talimatlarıyla açılan yüzme kursları, yüzme eğitmeni eşliğinde devam ediyor. Hem yüzmeyi öğrenip hem de yaz tatilinin keyfini çıkaran çocukları ders saatlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, yaz sezonu boyunca kursların devam edeceğini, eğitime, spora ve gençlere desteklerini her zaman devam ettireceğini belirtti. - BALIKESİR