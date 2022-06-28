Balıkesir DSİ Spor'da Feyzullah Kadırhan güven tazeledi

Balıkesir DSİ Spor 20. Seçimli Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Feyzullah Kadırhan tek liste ile girilen seçimde yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

DSİ Tesislerinde yapılan Genel Kurul, kulüp Onursal Başkanı Nazmi Koçak ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu Genel Kurul'da Onursal Başkan Nazmi Koçak, eski yönetime hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken yeni yönetime kurum kültürü, tesislerin geliştirilmesi ile altyapıya verilen önemin artarak devam etmesi yönünde önerilerde bulundu.

Tek liste ile yapılan seçimin ardından tekrar Başkan seçilen Kadırhan, Genel Kurul üyelerine yaptığı açıklamada çocuklara sporun disiplinini, sporun mücadeleci yapısını yansıtacak mücadeleci kurum kültürünü tesis edeceklerini, Nazmi Koçak'ın önerilerini de görev addettiklerini söyledi.

Seçimin ardından yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Başkan: Feyzullah Kadırhan, Başkan Yardımcısı: Yalçın Yıldırım, Genel Kaptan: Murat İlhan, Muhammed Yaşar, Çoşkun Zengin, Sayman: Ayhan Çakır, Abdullah Nuhoğlu

Denetim Kurulu: Mehmet Çırak, Selçuk Sırmasaç, Oğuz Karabıyık - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor