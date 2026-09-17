Balıkesir’de yurtlarda yeni dönem hazırlığı

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, yeni yükseköğrenim dönemi öncesinde gençler ve velilerle bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi. Özalp, ardından öğrenci yurtlarında incelemelerde bulunarak hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Yeni yükseköğrenim dönemi öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerde gençler ve velilerden gelen talep ve beklentiler ele alındı. Görüşmelerin ardından yurtlara geçen İl Müdürü Adem Özalp, tesislerde incelemelerde bulundu.

Özalp, yeni döneme yönelik hazırlıkları yerinde değerlendirmek amacıyla Hasan Basri Çantay Yurdu, Balıkesir Kız Yurdu, Altıeylül Kız Yurdu ve Bigadiç Yurdu'nda incelemeler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerle birlikte yeni yükseköğrenim dönemi öncesinde yurtlardaki hazırlıklar yerinde değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı