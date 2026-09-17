Haberler

Balıkesir’de yurtlarda yeni dönem hazırlığı

Balıkesir’de yurtlarda yeni dönem hazırlığı
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Âdem Özalp, yeni yükseköğrenim dönemi öncesinde gençler ve velilerle bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, yeni yükseköğrenim dönemi öncesinde gençler ve velilerle bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi. Özalp, ardından öğrenci yurtlarında incelemelerde bulunarak hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Yeni yükseköğrenim dönemi öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerde gençler ve velilerden gelen talep ve beklentiler ele alındı. Görüşmelerin ardından yurtlara geçen İl Müdürü Adem Özalp, tesislerde incelemelerde bulundu.

Özalp, yeni döneme yönelik hazırlıkları yerinde değerlendirmek amacıyla Hasan Basri Çantay Yurdu, Balıkesir Kız Yurdu, Altıeylül Kız Yurdu ve Bigadiç Yurdu'nda incelemeler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerle birlikte yeni yükseköğrenim dönemi öncesinde yurtlardaki hazırlıklar yerinde değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'nın son kurbanı Leroy Sane

Korktuğu başına geldi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer'ın henüz yayımlanmamış kitabı Hollanda'da kamyondan çalındı

Diana'nın kardeşinin kitabı çalındı! Şoförün yaptığı pes dedirtti
Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti

Usta sanatçıdan acı haber geldi
Samsunspor, 2 milyon 800 bin euro harcadığı 4 oyuncusundan yaklaşık 30 milyon Euro kazandı

3 milyona transfer ettiği oyunculardan kazandığı rakam inanılmaz
Batman'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 kişi yaralandı

Şehri savaş alanına çevirdiler! Olan, masumlara oldu
Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! 90 dakikada gol olup yağdılar

Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! Gol olup yağdılar
Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

TSK'dan Yunan'a net mesaj! Yüzlerce komando bölgeye çıkarma yaptı