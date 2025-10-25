Haberler

Burhaniye'de Cumhuriyet Kupası Heyecanı

Burhaniye'de Cumhuriyet Kupası Heyecanı
Güncelleme:
Burhaniye ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet Kupası spor etkinliklerinde liseli gençler, 400 metre koşuşunda ter döktü.

Burhaniye ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet Kupası spor etkinliklerinde liseli gençler, 400 metre koşuşunda ter döktü. 8 Eylül Stadı'nda düzenlenen yarışmada dereceye giren gençlere madalya ve hediye paketleri verildi.

Okullarında birinci olan liseli gençler 8 Eylül Stadı'nda düzenlenen 400 metre yarışında ter döktü. Yarışmada büyük heyecan yaşandı. Kızlarda, Hacı Fevzi Köylü İmam Hatip Lisesi'nden Esmanur Turhan birinci olurken, Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Reyhan Boladan ikinci, Hasan Akın Anadolu Lisesi'nden Yağmur Başlak da üçüncü oldu. Erkeklerde ise Kuvvayı-Milliye Fen Lisesi'nden Onur Pehlivan birinci, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Hamza Yavuz ikinci, Hasan Akın Anadolu Lisesi'nden Berat Emir Yavaş da üçüncü oldu. Dereceye giren gençlerin madalya ve hediyeleri beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. Dereceye giren gençler büyük mutluluk yaşadı.

Erkeklerde birinci olan Onur Pehlivan, "Burhaniye Kuvvayı Milliye Fen Lisesi'nden geliyorum. Daha önce ilkokulda koşuyordum biraz. Bu sahaya daha önce hiç gelmemiştim. Biraz kaygandı, çamurluydu. Rakiplerim de çok hızlıydı. Çok iyi koştular" dedi.

Üçüncü olan Berat Emir Yavaş da, "Burhaniye Hasan Akın Anadolu Lisesi'nden geldim. Eskiden de 400 metre yarışmıştım. Bu da bir tecrübe oldu bana" diye konuştu.

Kızlarda birinci olan Esmanur Turhan ise, " Birinci olduğum için çok mutluyum. Okulumu en iyi şekilde temsil ettiğimden çok gururluyum. Beni bu yarışa alan hocama teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

