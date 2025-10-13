Haberler

Balıkesir'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı
Balıkesir'de gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası, çeşitli spor etkinlikleriyle büyük ilgi gördü. Her yaştan bireyin katıldığı organizasyonlarda, futbol turnuvaları, bisiklet yarışları ve dövüş sporları etkinlikleri yapıldı. Sporun yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlenen etkinlikler, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdi.

Balıkesir'de Amatör Spor Haftası, amatör sporun yaygınlaştırılması ve toplumun her kesimine sporun faydalarını aktarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler büyük ilgi gördü. Etkinlikler, her yaştan sporseveri bir araya getirerek farklı branşlardaki yarışmalarla unutulmaz anlar yaşattı.

Hafta boyunca il genelinde her yaştan ve her seviyeden bireylerin katılabileceği pek çok etkinlik gerçekleştirildi. "Herkes İçin Spor" anlayışıyla düzenlenen organizasyonlarla, etkinliklere katılanlar eğlenceli vakit geçirdi. Can Cangök Futbol Turnuvası, 8-9 yaş grubundaki genç yetenekleri bir araya getirerek coşkulu ve eğlenceli bir futbol şölenine dönüştü. Gençlerin keyifli anlar yaşadığı Adnan Menderes Bisiklet Yarışları, renkli görüntülere sahne oldu.

Kurum çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği Kamu Spor Oyunları, personeller arasında takım ruhunu güçlendiren ve motivasyonu artıran bir organizasyon oldu. Gürcan Demirsıkan Muay Thai Turnuvası ise dövüş sporları severler için heyecan dolu mücadelelere ev sahipliği yaptı. Etkinliklerin sonunda, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle sporun birleştirici ve eğlenceli yönü hem sporculara hem de izleyicilere yansıdı. Amatör Spor Haftası ile birlikte sporun toplumun her kesimine ulaşması sağlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
