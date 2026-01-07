Haberler

Kredi Yurtlar Kurumunda kalan gençler spor dallarında yarıştı

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği Müsabakaları, Balıkesir'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. 60 turnuvanın düzenlendiği organizasyonda öğrenciler, farklı branşlarda yarışarak hem sportif becerilerini geliştirdi hem de takım ruhunu deneyimledi.

Balıkesir'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği Müsabakaları, yoğun katılım ve heyecanla sona erdi.

Gençlerimizin günlük spor alışkanlığı kazanmaları, akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemeleri, sosyal hayata aktif katılım sağlamaları ve yurtlar arası dayanışmayı güçlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen organizasyonda toplam 60 turnuva gerçekleştirildi. Futbol, basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi ve badminton branşlarında düzenlenen müsabakalar, Balıkesir'deki GSB yurtlarında kalan öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Turnuvalar öncesinde öğrenciler, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 18 yurtta, alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen spor eğitimlerine katılarak müsabakalara hazırlandı. Yaklaşık iki ay süren bu organizasyon boyunca gençler, hem sportif becerilerini geliştirme hem de rekabet ve takım ruhunu tecrübe fırsatı buldu.

Balıkesir İl genelinde oynanan karşılaşmalar sonunda dereceye giren yurtlar, Balıkesir'i bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı. Bölge elemelerinde başarılı olan takımlar ise Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
