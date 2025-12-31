Balıkesir'de 2025, Gençlik ve Sporun zirve yılı oldu

2025 yılı, Balıkesir'de gençlik ve spor faaliyetlerinin kentin her bir noktasında hissedildiği, hareketin ve katılımın zirveye çıktığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Spor salonlarından yurtlara, gençlik merkezlerinden meydanlara, şehrin dört bir yanında ulusal ve uluslararası organizasyonlara uzanan geniş yelpazede yürütülen çalışmalarla yüzbinlerce binlerce sporcu, genç ve vatandaş aktif biçimde faaliyetlerde rol aldı. Hayata geçirilen projeler, kırılan katılım rekorları ve artan organizasyon sayısı; Balıkesir'in gençlik ve spor altyapısındaki gücünü pekiştirirken, kenti bu alanda örnek gösterilen iller arasına taşıdı.

Okul Sporlarında Gençliğin enerjisi sahalara yansıdı

Sahalar ve Salonlar 2025 yılı boyunca genç sporcularla doldu. Balıkesir'de okul sporları kapsamında 45 branşta düzenlenen organizasyonlarda yaklaşık 1.500 müsabaka oynanırken, 90 bin öğrenci sporun heyecanını yaşadı. Okul sporları, öğrencilerin fiziksel gelişiminin yanı sıra takım ruhu ve sosyal becerilerini de pekiştirdi.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 5 bin 453 öğrenci yüzme öğrenirken, Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında 11 bin 975 öğrenci taramadan geçirilerek spora kazandırıldı. İl genelindeki lisanslı sporcu sayısı 107 bin 733'e ulaştı. Ayrıca GSB Spor Okulları aracılığıyla 22 bin 785 genç sporla buluşturuldu.

Balıkesir, 2025 yılı boyunca sporun merkezi haline geldi. Yıl içinde 47 ulusal ve 11 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan kent, toplam 20 bin 243 sporcuyu ve katılımcıyı ağırladı. Gerçekleştirilen organizasyonlar, Balıkesir'in spor turizmi potansiyelini güçlendirirken, ilin ulusal ve uluslararası alandaki tanıtımına da büyük katkı sağladı.

Balıkesir Gençliği 2025'te aktif rol aldı

Balıkesir'de 2025 yılı boyunca gençlere yönelik düzenlenen eğitim, bilim, teknoloji, atölye, sosyal-kültürel etkinlikler ve gönüllülük çalışmalarında 14 bin 799 faaliyetle 398 bin 058 genç yer aldı. Gençlerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimini güçlendirmeyi hedefleyen ÜNİDES programı ile Balıkesir'de bugüne kadar 57 proje desteklenerek, üniversite öğrenci topluluklarına toplam 4 milyon 750 bin TL kaynak aktarıldı.

Yıl içerisinde Burhaniye Gençlik Merkezi ile Balıkesir Engelsiz Gençlik Merkezi faaliyete geçirilerek gençlerin hizmetine sunuldu. Bu yatırımlarla birlikte Balıkesir genelindeki gençlik merkezi sayısı 13'e ulaştı.

Gençlere yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ederken, Bandırma ve İvrindi Gençlik Merkezleri de yakın zamanda tamamlanarak Balıkesirli gençlerin hizmetine açılacak. Hayata geçirilen bu projeler, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Yurt hizmetlerinde kapasite artışı

2025 yılında 4 yeni öğrenci yurdu hizmete açılarak toplam yurt sayısı 18'e çıkarıldı. Yeni yurtların devreye girmesiyle birlikte öğrenci kapasitesi 17 bin 456'ya yükseltildi. 2025 yerleştirme döneminde yüzde 98 doluluk oranına ulaşılarak öğrencilerin barınma ihtiyacı karşılandı.

Balıkesir'de gençlik ve spor alanında gerçekleştirilen bu çalışmalar, hem gençlerin yaşam kalitesini artırdı hem de kentin sosyal ve sportif gelişimine güçlü bir ivme kazandırdı.

Tesis sayısı 88'e yükseldi

2022-2025 yılları arasında Balıkesir'de hayata geçirilen yatırımlar, kente büyük bir ivme kazandırdı. Bu süreçte tesis sayısı 63'ten 88'e yükselerek Balıkesir'in eğitim, spor ve gençlik altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi.

Şehre değer katan projeler kapsamında; Altıeylül Öğrenci Yurdu, Karesi Öğrenci Yurdu, Edremit Öğrenci Yurdu ve Bandırma Kuş Cenneti Öğrenci Yurdu hizmete açılarak öğrencilerin barınma ihtiyacına önemli katkı sağlandı. Gençlere yönelik sosyal yatırımlar arasında yer alan Balıkesir Engelsiz Gençlik Merkezi ise kapsayıcı yapısıyla dikkat çekti.

Spor altyapısında da önemli adımlar atıldı. Gömeç Spor Salonu, 4 adet tenis kortu, 2 adet sentetik futbol sahası ve 5 adet halı saha ile Balıkesir, sporun her branşında daha güçlü bir konuma ulaştı.

Hayata geçirilen yatırımlar, gençlere, sporculara ve tüm vatandaşlara modern, erişilebilir ve nitelikli tesisler sunarak Balıkesir'in yaşam kalitesini ve gençlik ile spor alanındaki başarısını güçlendiriyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürütülen bu çalışmalar, yeni yılda da hız kesmeden devam ederek şehri ulusal ve uluslararası arenada daha üst seviyelere taşıyacak. - BALIKESİR