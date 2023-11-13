BAL Maçında Kavga Çıktı

Bölgesel Amatör Ligi'nde İncirliova Belediyespor ile Yatağanspor arasında oynanan maçta kavga çıktı. Maçın uzatma dakikalarında Yatağanspor'un attığı gol sonucunda tansiyon yükseldi ve oyuncular arasında kavga yaşandı. Polis ekipleri müdahale ederek olayları önledi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5'inci Grup'ta İncirliova Belediyespor Yatağanspor ile karşılaştı. Maçın normal sürelerinin 0-0 sona erdi. Maçın uzatma dakikasında Yatağanspor attığı golle 1-0 galip ayrılırken, iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavganın büyümemesini polisler güçlükle önledi.

İncirliova Belediyespor grubun 5'inci maçında Yatağanspor'u Yatağanspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı iki takımın karşılıklı ataklarıyla sonuca varamadı. Maçın 90+5'inci dakikasında Yatağanspor gelişen kontratakta Muhammet'in attığı golle skoru 1-0 yaptı. Gergin geçen maçta golü atan Muhammet gol sevincini rakip takım kulübesi önünde yaşayınca İncirliova Belediyespor ile Yatağanspor oyuncuları arasında kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren oyuncuları polis ekipleri araya girerek olaylar büyümeden önledi. - AYDIN