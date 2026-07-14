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Bölgesel Amatör Lig'in ismi değişti

Bölgesel Amatör Lig'in ismi değişti
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Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Ligi'nin adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirdi. Yeni sezonda katılım ücreti 500 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltilirken, 2026-2027 sezonunda belirli yaş aralığındaki futbolcuların oynayabileceği ve yabancı oyuncuya izin verilmeyeceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) ismini Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirirken, ligin kuralları da belli oldu.

Yeni sezonda Kayseri'den Şekerspor ve Kocasinan Şimşekspor'un yer alacağı Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)'ne katılım payı 500 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildi. Bu rakamın 250 bin TL'si nakit, 750 bin TL'si banka teminat mektubu olarak verilebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda PGL'de 01.01.2002 - 31.12.2011 arası doğumlu futbolcular oynayabileceğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "PGL müsabakalarında 01.01.2002 - 31.12.2011 arası doğumlu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve oynayabilir. PGL müsabakalarında 2001 ve öncesi doğumlu yalnızca 5 futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir ve oynayabilir. Kulüpler geniş kadrolarında 2001 ve öncesi doğumlu daha fazla oyuncu tescil edebilirler. PGL müsabakalarında 01.01.2012 ve daha sonra doğumlu futbolcular oynayamazlar. 2026-2027 sezonunda PGL'de yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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